كلهم حلفاء ويحملون بداخلهم كراهية عظيمة للسودانيين

بجانب جرائم وانتهاكات كثيرة فإن تعمد مليشيا الدعم السريع قطع المياه عن مدينة الفاشر بكل من فيها من مواطنين ومرافق وكل أشكال الحياة هو تأكيد قاطع وحاسم وبالدليل المصور والموثق على أننا أمام مليشيا ضد الشعب وتستهدف السودانيين في كل مكان، هذه الحرب ليست ضد الجيش السوداني من جهات خارجية وداخلية بل هي استهداف للشعب والوطن من هذه الجهات سواء اتخذت مظهر سياسي أو مظهر عسكري، فكلهم حلفاء ويحملون بداخلهم كراهية عظيمة للسودانيين.

هشام عثمان الشواني