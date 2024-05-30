السعودية.. ضبط ملايين الأقراص المخدرة مخفية في شحنة قوالب خرسانية

أفصحت السلطات السعودية المختصة يوم الثلاثاء عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت مخبأة داخل شحنة قوالب خرسانية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مروان الحازمي، أن عمليات المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن ضبط 4 ملايين و770 ألف قرص مخدر يحتوي على مادة “الإمفيتامين”.

وكانت هذه الأقراص المخدرة مخبأة داخل شحنة قوالب خرسانية، حيث تم القبض على المستقبلين لها في منطقة الرياض، وهما “مقيم من الجنسية اليمنية ووافد نازح”. تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية ضدهما، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

وشدد المتحدث على ضرورة أن يقدم كل شخص يتوفر لديه معلومات حول أي نشاطات متعلقة بتهريب المخدرات أو ترويجها، بلاغها إلى السلطات المعنية.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية قد أعلنت في يوليو من العام الماضي، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص مخدر من مادة الإمفيتامين، مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات.

وقالت الهيئة الحكومية، وقتها، إنها ضبطت 6.072.291 قرص إمفيتامين بالتعاون مع الجهاز النظير فيسلطنة عُمان، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وفي يونيو من نفس العام، أعلنت السعودية ضبط أكثر من مليون قرص من مادة الإمفيتامين كانت مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.

وفي 11 مايو الجاري، أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق سوريين قالت إنهما متورطان في تهريب المخدرات، حسب وكالة “واس”.

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