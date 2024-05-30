حبس 7 سنوات وغرامة أكثر من مليون دولار على سعودي “زوّر” الجنسية الكويتية

أيّدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريم سعودي يعمل في وزارة العدل بمبلغ يصل إلى 315 ألف دينار، وهو ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي.

تورط المدان في الاستيلاء على هذه الأموال من وزارة العدل ومؤسسة الرعية السكنية وبنك الائتمان، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “السياسة” الكويتية.

وقد حصل المتهم على هذه الأموال بعد أن قام بتزوير جنسية مواطن كويتي مفقود منذ عام 1995، بالتعاون مع مواطن سعودي آخر متهم هارب ومُدان بنفس الجريمة.

وفي حادثة مشابهة، صدرت قرارات قضائية أُخرى في نهاية مارس الماضي في الكويت، حيث قضت محكمة التمييز بسجن مواطن كويتي لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير ملف الجنسية وإدراج مواطن سعودي في ملفه باعتباره ابنًا له بواسطة التلاعب والتزوير، بهدف الحصول على الجنسية الكويتية.

كما قضت المحكمة ذاتها بسجن المتهم الثاني، وهو “الابن الوهمي” لمدة 7 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة “القبس” المحلية.

وكان ذلك الابن الوهمي قد حصل على قرض زواج وبدل إيجار لعدة أعوام، إلا أن البصمات كشفت عملية التزوير لاحقا.

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