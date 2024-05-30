ضبط 6 أطنان تنباك في شاحنة ظاهرها تبغ ومشتقاته

‏‎تمكنت فرق جمارك السالمي من إحباط محاولة إدخال ما يقارب 322 كرتونًا من مادة التنباك الممضوغ الممنوعة إلى البلاد، وذلك عبر شاحنة قادمة إلى الكويت. وفقًا للبيان الصادر عن الإدارة العامة للجمارك، تلقى نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية، يوسف الكندري، معلومة حول وجود شحنة محظورة على الشاحنة المتجهة إلى البلاد عبر منفذ جمارك السالمي، على الرغم من أن البيان الجمركي الخاص بها كان يشير إلى تبغ ومشتقاته. تم تنسيق مع إدارة البحث والتحري الجمركي لرصد وتتبع الشحنة، وخلال التفتيش تم العثور على الكمية المذكورة من مادة التنباك الممنوعة، بوزن يقدر بحوالي 6043.610 كيلوجرام، وهو مخالف للمواصفات المعلنة في البيان الجمركي الأصلي.

وعليه تمت مصادرة الشحنة وتسليمها لجهات الاختصاص. وأكدت الجمارك في بيانها ان التنباك ممنوع من الاستيراد بحسب القوانين الجمركية الصادرة في هذا الشأن تبعا لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، ‏وحذرت كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

الأنباء الكويتية