منع ضم الحراس الأجانب بدوري “يلو” السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء الأربعاء عن قرار سيطبق خلال الموسم القادم في دوري الدرجة الأولى “يلو”. ووفقاً للحساب الرسمي للدوري على منصة إكس، فإن الاتحاد السعودي اتخذ قرارًا بقصر مركز حراسة المرمى على اللاعبين السعوديين اعتبارًا من موسم 2025-2026.

وأوضح الحساب أن هذا القرار جاء بناءً على اقتراح مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين. يُذكر أن فريق القادسية توج بلقب دوري الدرجة الأولى “يلو” في الموسم السابق (2023-2024)، وبالتالي تأهل للمشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، وجاء برفقته فريقا الخلود والعروبة.

وهبطت أندية الحزم والطائي وأبها إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلالها المراكز الثلاثة الأخيرة في دوري روشن.

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