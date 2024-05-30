الكعبي يقود أولمبياكوس لقتل فيورنتينا وحصد لقب دوري المؤتمر

حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا قاتلا على حساب فيورنتينا، بنتيجة 1-0، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليتوج بطلا للمسابقة.

سجل المغربي أيوب الكعبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 116 من عمر الشوط الإضافي الثاني والمباراة. وذلك مساء الاربعاء 29 مايو.

وأصبح أولمبياكوس اليوناني ثالث بطل للمسابقة الأوروبية بعد روما ووست هام يونايتد اللذين توجا باللقب في النسختين الماضيتين.

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