بيلينجهام يمنع الريال من الفوز بدوري الأبطال.. فما علاقة هالاند؟

يعد جود بيلينجهام رفقة فينيسيوس جونيور، من أهم أسلحة ريال مدريد في اللقاء المنتظر أمام بوروسيا دورتموند، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي.

ويقدم الدولي الإنجليزي مستويات مميزة مع الفريق الملكي، منذ قدومه في الصيف الماضي، من دورتموند نفسه.

وشارك بيلينجهام خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، في 41 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 12 بمختلف المسابقات، وساهم في تتويج الملكي بالليجا، ونال لقب الأفضل في المسابقة.

كما لعب النجم الواعد دورا مهما في تأهل الملكي لنهائي دوري الأبطال، خاصة في الأدوار الأولى.

ويعد بوروسيا دورتموند مصنعا لإنتاج المواهب المميزة وبيعها إلى عمالقة أوروبا، وآخرها بيلينجهام بالطبع، وقبله بعام إيرلينج هالاند، الذي انتقل في صيف 2022 إلى مانشستر سيتي.

وأكل النجم النرويجي الأخضر واليابس في موسمه الأول بإنجلترا، وقاد فريقه لخماسية تاريخية غير مسبوقة، وفي الموسم الجاري تألق أيضا لكن بصورة أقل، وحافظ على لقب هداف البريميرليج، كما ساعد السماوي على الاحتفاظ بلقب الدوري.

دوري دورتموند وخيبة توخيل

خسر دورتموند لقب البوندسليجا في الموسم الماضي، بطريقة درامية في الجولة الأخيرة.

ودخل أسود الفيفستيفال مباراة ماينز الختامية، متقدما على مطارده بايرن ميونخ بنقطتين، إلا أنه تعثر بالتعادل، في مقابل فوز غريمه على كولن، ليتوج البافاري باللقب.

وربما لو استمر هالاند مع الفريق في الموسم الماضي، لكان رجح كفة فريقه، بمعاونة أفضل لاعب في البوندسليجا وقتها، جود بيلينجهام.

ووقتها كان سيخسر توماس توخيل اللقب الكبير الوحيد الذي حققه مع بايرن، ما كان سيزيد الضغط عليه ويسرع بمغادرته مقعد المدير الفني لكبير ميونخ.

حرمان ريال مدريد

لعب بيلينجهام هذا الموسم دورا كبيرا في فوز ريال مدريد بالليجا والتأهل لنهائي دوري الأبطال، بفضل أهدافه الحاسمة ومستواه المميز.

وربما لو لم تتم هذه الصفقة، لعانى الملكي ولم ينجح في حصد لقب الدوري.

وبالنظر إلى أن دورتموند هو الخصم الحالي للريال في نهائي الأبطال، وبتخيل أن اللاعب الموهوب يرتدي القميص الأصفر بدلا من الأبيض، رفقة هالاند في الهجوم الألماني، فوقتها كانت ستزيد فرص أسود الفيستيفال في حصد اللقب.

ولربما سجل بيلينجهام هدفا في شباك ريال مدريد، يحرم الملكي من حصد اللقب، لحساب دورتموند.

آرسنال أرتيتا

كان آرسنال قاب قوسين أو أدنى من إنهاء هيمنة مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أخفق في نهاية المطاف.

وسجل إرلينج هالاند 27 هدفا في دوري الموسم الحالي، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليج، ويعين سيتي على حصد 91 نقطة، لحصد اللقب، بفارق نقطتين فقط عن آرسنال.

وربما لو بقى هالاند مع دورتموند حتى الآن، لضعفت القوة الهجومية لسيتي، وتمكن آرسنال من تحقيق هدفه بحصد لقب الدوري الغائب من 2004.

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