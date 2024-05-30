عائشة الماجدي: (عقار بالمنطق)

ربما أنا سوف أكتب رأيي وفي حساباتي قد يحنق علي البعض وفي قاموس أخر آخرين يعتبروني كفرت عديل ولكن لا أبالي .. هذا زمن الديمقراطية…

في رأيي الشخصي أنا.. خطاب السيد نائب رئيس مجلس السيادة خطاب طريقته غير موفقة ولغته غير رصينة ولا تشبه رجل الدولة الثاني زي ما هو صرح ….

أنا ضد طريقة بلينكن التي أخطر بها الفريق البرهان للعودة لمفاوضات جدة وأردت أن يكون الرد عليها بطريقة دبلوماسية لا بطريقة عدائية وكلمات لا تليق بنا كدولة محترمة….

أنا مقدرة شكل الغُبن تجاه إستفزازية بلينكن.. لكن كان يجب أن يكون الرد بشكل يُجبر بلينكن على إحترام سيادة دولتنا وهو مُجبر لابطل…

كان على السيد عقار أن يحول ملف الرد على وزير الخارجية بلينكن لوزارة الخارجية وهي من تتولى الرد على مثل هذه الدعاوي وبطريقة ما تشفي غليل السودانيين وتُثبت قوائم ومرتكزات الدولة السودانية وتضع لهم حدود في التعامل وعدم تجاوزها بما يحفظ هيبة الدولة…

لكن أن يرد السيد عقار بعبارة ( لا جدة ولا جدادة ) هذا في رأيي لم يتريث فيه عقار بعد!!.

كلمة واحدة ممكن تسوق الدولة إلى مقاطعة ومشاكل دبلوماسية ودي تكلفتها كبيرة جداً لمن يفهموا في إدارة الملفات الخارجية…

إنت ياالسيد عقار ما محتاج توسع دائرة العداء تبعك وتوسع ماعون معادة الدول وخسارة الدولة تلو الأخرى!.وليه أصلاً الخطابات الإرتجالية والحماسية تطلق على العموم بهذه الطريقة؟!.

أنت كلما عاديت دولة سوف يستعجل عدوك في تقديم التنازلات لها من أجل أن يكسب ودها ويضمها له كحليف أو على الأقل يُحيدها وأنت الخسران طبعاً!.

ياالسيد عقار بالمنطق دولة مثل المملكة العربية السعودية لك فيها جالية سودانية بالملاييين وعمالة ومستضيفه كميات وبعد ذلك ظلت تمد يد العون والمساعدة ولو حتى القليل للسودانيين من معونات وعلاجات وغيرها كيف لك أن تسوقها سواقة.. لأن تخسرها بمجرد خطاب هُتافي!.

عليه بالمنطق نفسه حتى ولو كانت هذه الطريقة أشبه بتقسيم أداور في الحكومة هذا الدور لا يشبهك ياعقار وهذه الطريقة يجب أن تتغيير!.

يجب أن تكفو عن معاداة الدول لأن الخسران هو المواطن السوداني البسيط الذي يغترب بتلك الدول.

أتركوا ما للخارجية للخارجية يا عقار حتى لايضيع ملف الخارجية والدبلوماسية السودانية بين مكتب نائب رئيس مجلس السيادة وبين المخابرات وبين وزارة الخارجية نفسها وفي نهاية الأمر ضياع هذا الملف نتيجة خطاب الهرجلة التي تكرمت به أمس!!

وزير الخارجية الحالي وزير نجيض وبعرف بنجض ملفه أرفعوا يدكم منو يا السيد عقار !.

وأنت ياالسيد عقار في رأينا أنك شاطر وبتفهم في قصة المتحركات وحفر الخنادق وضرب الذخيرة فهذا الملف نجيض فيه فأحسن تُبدع فيه وأترك الباقي.

كلامي هذا للعقلاء ليس للهتافيين!!

وكفاية…

عائشة الماجدي