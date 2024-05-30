حكم بالسجن وحرمان من النشاط الكروي بحق لاعب الأهلي المصري حسين الشحات

أصدرت محكمة مصرية، الخميس، حكما بمعاقبة لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض قدره 100 ألف جنيه، (حوالي 2000 دولار)، لاتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر، محمد الشيبي، حسبما تداولت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت صحيفة “الأهرام” الحكومية أن النيابة المصرية وجهت للشحات اتهامات بـ “البلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع” بالإضافة إلى “التهديد بالإيذاء الجسدي”، عقب نشر فيديوهات تُظهر صفعه للشيبي، مغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما بإستاد الدفاع الجوي، العام الماضي.

وأوضحت أن نيابة القاهرة الجديدة كانت قد أخلت سبيل الشحات بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (200 دولار)، وذلك قبل أن تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة والتي نفى خلالها الشحات سب الشيبي، موضحا أنه تصالح معه عقب انتهاء المباراة في غرفة الملابس، وأن هناك مقطع فيديو تم تصويره أثناء التصالح بينهما.

وقال مصدر مقرب من حسين الشحات لموقع FilGoal.com: “قرر الشحات الاستئناف على الحكم الصادر ضده في قضية الشيبي”.

قرار قضائي بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي سنة مع إيقاف التنفيذ ومنعه 5 سنوات من ممارسة أي نشاط رياضي وغرامة 100 ألف جنيه لضربه لاعب بيراميدز#الديربي pic.twitter.com/sdS3dgiBwK — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 30, 2024

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