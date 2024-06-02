إنجاز تاريخي لأنشيلوتي في دوري الأبطال

كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي لريال مدريد، حقق إنجازاً تاريخياً بقيادته للنادي الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

تمكن ريال مدريد من الفوز باللقب بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ويمبلي بلندن يوم السبت. ووفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن أنشيلوتي حقق اللقب الغالي للمرة الخامسة في مسيرته التدريبية.

وقد فاز أنشيلوتي باللقب الأوروبي العظيم خمس مرات، مرتين مع ميلان في عامي 2003 و2007، وثلاث مرات مع ريال مدريد في عامي 2014 و2022 و2024.

وبهذا الإنجاز، أصبح أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ كرة القدم الأوروبية يتوج بدوري أبطال أوروبا خمس مرات.

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