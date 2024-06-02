نجاد يترشح .. مَن الأقرب إلى مقعد الرئيس الإيرانى؟

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي يوم الأحد بترشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة الإيرانية لعام 2024، ليخلف الرئيس إبراهيم رئيسي الذي فارق الحياة الشهر الماضي جراء حادث مروحية رئاسية راح ضحيته هو ومسؤولون آخرون.

وقد قام الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد (بعمر يبلغ 67 عامًا)، يوم الأحد بتسجيل ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية، متطلعًا لاستعادة أعلى منصب سياسي في البلاد بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، قام وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، اليوم بتسجيل ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية، إلى جانب مرشحين آخرين مثل مسعود بزشكيان، وعلي رضا زاكاني، وسيد أحمد رسولي نجاد، وحبيب الله دهمرده، وسيد محمد رضا ميرتاجوديني، وفدا حسين ملكي، وزهرة إلهيان، ووحيد حقانيان وفقًا لصحيفة “طهران تايمز”.

ومن بين المرشحين المحتملين للرئاسة الإيرانية حتى الآن، يأتي رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الذي يتمتع بمعارف واسعة وعلاقات قوية، وسبق له أن تم منعه من الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2021.

كذلك يوجد رئيس البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي، الذي ترشح أيضًا في عام 2021، ويحظى بخبرات اقتصادية واسعة قد تؤهله لتولي المنصب لكنه لا يحظى بدعم كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.

كذلك قد يكون الرئيس المؤقت للبلاد الحالي محمد مخبر، هو المرشح الأوفر حظًا لأنه شوهد وهو يلتقي بخامنئي، فقد كان نائبا للرئيس السابق إبراهيم رئيسي وكان من المقربين له وللمرشد علي خامنئي ويحظى بثقة ودعم الحرس الثوري الإيراني أيضا.

أيضا يعتبر الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي مرشحا محتملا، ولكن وضعه مثل أحمدي نجاد، فإذا سمح له بالترشح فسيترشح لأنه كان هناك رفض من المرشد لترشحه، فهو من أبرز الشخصيات الإصلاحية وقاد تحولات مهمة خاصة التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي وحقق إنجازات قوية في العلاقات مع دول المنطقة.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الإيرانية في 28 يونيو الجاري خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي، الموالي لخامنئي، والذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي مع سبعة أشخاص آخرين.

وستغلق فترة تسجيل الترشح التي تستمر خمسة أيام يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يصدر مجلس صيانة الدستور قائمته النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام، فيما ستكون الحملة الانتخابية للمرشحين مختصرة للغية وتمتد لمدة أسبوعين قبل التصويت في أواخر يونيو الجاري.

جريدة الدستور