أهمية تناول الماء خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة

الماء يُعتبر عنصرًا أساسيًا لبقاء الإنسان على قيد الحياة، إذ يشكل حوالي 60% من وزن جسم الإنسان. تلعب المياه دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية، مثل تنظيم درجة الحرارة، ونقل المواد الغذائية، والتخلص من السموم، وتزييت المفاصل.

في فترات ارتفاع درجات الحرارة، يزداد أهمية تناول الماء بوضوح، نظرًا لأسباب عديدة ومهمة، وفقًا لما ذكره موقع “بولد سكاى”، المتخصص في الأخبار الطبية.

في الأيام الحارة، يتعرض الجسم لدرجات حرارة عالية تتسبب في ارتفاع درجة حرارته الداخلية. يعمل العرق، الذي يتكون بشكل رئيسي من الماء، كآلية تبريد طبيعية. من خلال التبخر، يساعد العرق في تبريد الجلد والجسم. لذا، يجب تعويض الماء المفقود من خلال التعرق بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على التوازن الحراري للجسم.

جريدة الدستور