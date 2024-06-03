“لا يعجبني أسلوبه”.. انتقادات لاذعة من نجم منتخب المغرب بحق الركراكي

بتصريحات حادة، انتقد اللاعب الدولي المغربي عادل تاعرابت مدرب منتخب بلاده، وليد الركراكي، معتبرا أن أسلوبه غير ملائم، وأنه لا يلعب بخطة مناسبة للفريق.

أكد تاعرابت أن الركراكي يستخدم خطة غير مناسبة للمنتخب المغربي، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج إلى فرض أسلوبه واللعب بشكل هجومي أمام الخصوم، بدلا من الانتظار واللعب بشكل دفاعي.

وأشار تاعرابت إلى أنه يجب على المنتخب اللعب بشكل مباشر وهجومي، خاصة أمام المنتخبات ذات المستوى المنخفض، معتبرا أنه غير منطقي ترك الكرة للفرق الأقل قوة، واقترح استخدام خطة دفاعية فقط أمام الفرق ذات الباع الكبير على المستوى العالمي.

وكشف تاعرابت أيضا عن رفضه لدعوة سابقة من قبل المدرب السابق للمنتخب، بادو الزاكي، مشيرا إلى عدم ارتياحه له بعد مكالمة هاتفية بينهما.

وفيما يتعلق بلاعبي منتخب المغرب الحاليين، قال تاعرابت: “المنتخب يملك لاعبين كبارا مثل إبراهيم دياز، الذي يلعب وسط نجوم كبار في ريال مدريد، إضافة إلى حكيمي ومزراوي ونايف، الذين يعتبرون من ركائز المنتخب”.

وتابع: “رحيمي أيضا لاعب كبير، لا أقول هذا لأنه صديقي، بل لأنه يستحق أن يوضع في المكانة التي يستحقها، ولا أخفي إعجابي بمستوى إلياس بنصغير الذي يملك مقومات كبيرة. أما أيوب الكعبي فيستحق دقائق لعب أكثر وفرصا أفضل من التي تمنح له في المنتخب”.

ولدى سؤاله عن خططه بعد اعتزاله اللعب، قال: “لا أعرف ماذا سأفعل بالضبط في المستقبل، سأرتاح بعد اعتزالي، ربما بعد سنة”.

وأشار إلى أن جسده “يتيح له اللعب 3 سنوات أخرى بشكل جيد”، مضيفا: “أود الاستفادة من عائلتي، وأن أمنحها بعض الوقت. دخول عالم التدريب قد يبعدني عنها، يمكن أن أعمل مديرا رياضيا مثلا”.

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