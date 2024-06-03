ارتكب فعلا فاضحا.. 27 يوليو بدء محاكمة سائق أوبر متهم في واقعة الفنانة هلا السعيد

حددت نيابة الشيخ زايد، 27 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سائق بشركة للنقل الذكي “أوبر”، متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلال الفنانة هلا السعيد صحبته السيارة أعلى محور الضبعة.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة ارتكاب فعل فاضح “التبول في طريق عام”، وتوجه المتهم صباح اليوم رفقة دفاعه إلى النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وفي 24 مايو الماضي كانت نيابة الشيخ زايد أمرت باخلاء سبيل المتهم بكفالة ألفين جنيه على ذمة القضية.

وتابعت أجهزة الأمن تقارير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “إنستجرام”، بخصوص ادعاءات تعرض الفنانة هلا السعيد لسلوك غير لائق من قبل سائق سيارة طلبتها عبر تطبيق نقل الركاب الذكي.

بعد التحقيق، تم تحديد هوية السيارة وسائقها المقيم بالقاهرة، وتبين أنه أوقف سيارته على جانب الطريق لقضاء حاجته، لكن السيدة السعيدة خرجت من السيارة معتقدة أنه كان يحاول التحرش بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

الشروق نيوز