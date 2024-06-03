الزمالك: لم نطالب بتعليق صورة شيكابالا في منازلكم.. ولماذا السكوت عن الهارب؟

أعرب أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن غضبه من من يحاولون الإساءة والتقليل من قائد الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأكد سالم خلال مقابلة على قناة DMC أن شيكابالا هو أسطورة الزمالك وجماهيره، وأنه إذا كان أحدهم لا يراه كذلك، فذلك حقهم، مؤكدًا أنهم لم يطلبوا من أحد تعليق صورة شيكابالا في منازلهم.

واستفسر سالم بشكل ملح عن سبب توجيه الانتقادات المستمرة لشيكابالا، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك تنوي رفع دعوى قضائية ضد إحدى القنوات بسبب هذه الهجمات.

وأعرب عن قلقه من رد فعل جماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك لاعبًا يظهر في البرامج بشكل متكرر أكثر من تواجده في الملعب، مطالبًا بتوضيح الأسباب وراء هذا الهجوم غير المبرر على نادي الزمالك وشيكابالا.

ولمح “علاقتنا مع هذا اللاعب انتهت، وصدر ضده حكم قضائي وسدد الغرامة المالية وانتهى الأمر، والقضاء أكد أنه لاعب هارب”.

وختم أحمد سالم تصريحاته “ما قاله شيكابالا بحق هذا اللاعب، مجرد رد فعل تجاه الإساءات المتكررة”.

الشروق نيوز