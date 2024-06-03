مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع مهاجم برازيلي

تشير التقارير الصحفية إلى نية مانشستر يونايتد تدعيم صفوفه بمهاجم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد انتهاء عقد المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، يبدو أن الفريق يبحث عن بديل، خاصة أن الدنماركي راسموس هويلوند هو المهاجم الصريح الوحيد في الفريق حاليًا.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فإن مانشستر يونايتد يدرس فكرة التعاقد مع ماتيوس كونيا، مهاجم وولفرهامبتون. يبدو أن النادي الإنجليزي مستعد لزيادة راتب كونيا الذي يتقاضاه حاليًا 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

يُعتبر كونيا لاعبًا متعدد الاستخدامات حيث يستطيع اللعب كمهاجم أو كلاعب في خط الوسط الهجومي. قدّم أداءً مميزًا الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 12 هدفًا وقدّم 7 تمريرات حاسمة في 32 مباراة. تقدّر قيمته الحالية في السوق بحوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

كونيا، الذي شارك في 11 مباراة مع منتخب البرازيل، انضم إلى وولفرهامبتون في البداية على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، قبل أن ينضم بصفة دائمة.

وتابعت الصحيفة، أن يونايتد مهتم أيضا بنجم وست هام محمد قدوس، الذي لعب تحت قيادة إيريك تين هاج في أياكس.

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