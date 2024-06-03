حسين خوجلي يكتب: حكاية الهزيع الأول

أحكم موظف أثيوبي عل صديق صحفي الاجراءات، وسأله عن الأوراق صغيرها وكبيرها وهو يهم بالدخول لأثيوبيا فقال له الصحفي معاتباً: إننا نتعامل معكم بطريقة مفتوحة وتساهل مطبوع في السكن والعمل والتملك والاقامة، فلماذا تتعاملون معنا بهذه الغلظة والحدة؟

رد عليه الموظف الأثيوبي بصرامة لطيفة

أنتم تديرون أموركم في السودان بالعواطف ونحن هنا نديرها بالقانون.

ولولا تحضر قديم ورثوه عن النجاشي لقال: وكان نتاج هذه العاطفة الساذجة حالكم البائسة التي تكابدونها الآن، ولا يستحقها هذا الوطن الجار العريق.

نعم صمت الموظف الأثيوبي وواصل عمله في دقة وإن في الصمت كلام.

حسين خوجلي