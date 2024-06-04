إدارة مكافحة المخدرات بسنار تحرر (10) بلاغات في ترويج المخدرات والمواد المخالفة لقانون الصيدلة والسموم

سجلت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار عدداً من البلاغات الكبيرة الخاصة بترويج المخدرات ومستحضرات التجميل المخالفة لقانون الصيدلة والسموم وحبوب زيادة الوزن بلغت (10)، بجانب البلاغات العادية مما دفع بإدارة مكافحة المخدرات بسنار لوضع خططها الكشفية والمنعية بمختلف محليات الولاية وتكثيف العمل بالارتكازات والأطواف الليلية ومراقبة المداخل والمخارج.

وفي ذات الصعيد أكد المقدم شرطة علي عكاشة مدير مكافحة المخدرات بولاية سنار خلال الاجتماع الذي التقى خلاله بمدراء مكافحة المخدرات بالمحليات اهتمامهم بتكثيف العمل المنعي عبر البرامج التوعوية التي تنفذها إدارته بالمحليات المختلفة كما استمع إلى موقف سير العمل بالمحليات وموقف الضبطيات التى تحققت ومدى تنفيذ البرامج التوعوية والتنسيق المبرم مع جهات الاختصاص في تنفيذ المهام الموكلة٠ وفي ذات الصدد أشاد المقدم عكاشة بالأداء المتميز لمحلية الدندر باعتبارها منطقة حدودية يستغلها ضعاف النفوس فى تهريب المخدرات بأنواعها المختلفة. وعلى صعيد آخر وقف الاجتماع على مقترح الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي درجت عليه ادارة مكافحة المخدرات لتعزيز الشراكة المجتمعية لإيجاد مجتمع آمن ومعافى بمشيئة الله.

المكتب الصحفي لشرطة السودان