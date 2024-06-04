“ماركا”: رونالدو يريد نجمي ريال مدريد في النصر السعودي

أفادت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، المعروفة بانتشارها الواسع في إسبانيا، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي والمنتخب الوطني، يطمح في تكوين تشكيلة قوية لفريقه الموسم المقبل، ويسعى لاستقطاب زملاء سابقين له في نادي ريال مدريد.

ووفقًا لتقرير حديث من الصحيفة الإسبانية المقربة من أحداث ريال مدريد، فإن أحد اللاعبين الذين طلبهم رونالدو للانضمام إلى صفوف النصر السعودي هو ناتشو فرنانديز، قائد “الملكي” الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، ولكن مستقبله لا يزال غير واضح.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناتشو تلقى اتصالًا هاتفيًا من النجم البرتغالي خلال الأيام القليلة الماضية، ورغم أنه كان يفكر في الانتقال إلى الولايات المتحدة منذ فترة، إلا أنه في النهاية قرر التخلي عن فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

كما تواصل رونالدو أيضًا مع النجم البرازيلي كاسيميرو، الذي مر بموسم صعب مع فريق مانشستر يونايتد، ومن الممكن أن يكون مهتمًا بالانتقال إلى النصر السعودي، الذي يُعرف بـ “العالمي”، خاصةً وأن البرازيلي كان زميلًا لرونالدو في ريال مدريد.

وسيكون قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد الأسبق، فرناندو هييرو، جزءا من الهيكل الرياضي للنادي السعودي الذي خرج هذا الموسم بالفوز ببطولة واحدة وهي كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب غريمه التقليدي الهلال، الذي احتكر البطولات المحلية.

ومؤخرا، خسر النصر فرصة التتويج بلقب كأس الملك على حساب الهلال بالذات بركلات الترجيح وبعدها شوهد “صاروخ ماديرا” في بكاء هيستيري عقب تفريط فريقه بهذه البطولة.

وكان النصر أُقصى أيضا من الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي، الذي توج باللقب في النهاية. وحل “العالمي” ثانيا في الدوري بفارق 14 نقطة عن الهلال.

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