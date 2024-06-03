أخيرا.. مبابي في ريال مدريد رسميا

أعلن ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، يوم الاثنين، توقيع عقد رسمي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان.

وأكد ريال مدريد في بيان قصير نشره على موقعه الإلكتروني توصله إلى اتفاق مع المهاجم مبابي لتوقيع عقد لمدة خمسة مواسم.

ولم يكشف النادي الإسباني عن تفاصيل قيمة الصفقة مع المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 25 عاما.

كان مبابي، قائد منتخب فرنسا، قد أعلن رحيله عن نادي العاصمة باريس سان جيرمان في فيديو نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” في العاشر من مايو.

وقال النادي الملكي الإسباني إنه “عزز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان (44 هدفا) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة”.

وارتبط اسم مبابي منذ سنوات بالعملاق الإسباني الذي حصد قبل أيام لقبه الخامس عشر بدوري أبطال أوروبا لكن الصفقة المرتقبة تأخرت مرات لأسباب مختلفة.

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