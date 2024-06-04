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شاهد بالصورة.. الفنانة عشة الجبل ترتدي “تشيرت” ريال مدريد وتحتفل بفوز “الملكي” بدوري الأبطال وساخرون: (غايتو الله يستر على الريال طالما شجعتي انتي)

2024/06/04
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أشعلت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في جلسة تصوير حديثة.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت صور قامت بنشرها المطربة الملقبة بالجبلية وهي تحتفل بفوز فريق ريال مدريد الإسباني, بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وأرتدت المطربة الضجة “تشيرت” الملكي لتعلن تشجيعها للنادي العريق وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي كتب: (غايتو الله يستر على الريال طالما شجعتي انتي).

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الجدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بدوري الأبطال للمرة ال 15 في تاريخه بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند الألماني, بثنائية نظيفة خلال النهائي الذي جمعهما في ويمبلي, مساء السبت الماضي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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