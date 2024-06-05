جرائم وحوادث
وزير الداخلية المكلف يشيد بالإنجاز الكبير لإدارة مكافحة التهريب بقوات الجمارك بضبطها عدد (17) متهماً اجنبياً يصطادون أسماك القرش
وقف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الثلاثاء على الإنجاز الكبير الذي حققته إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر بضبطها عدد (17) متهماً اجنبياً علي متن (2) قارب بحري وبحوزتهما عدد (1,85) كيلو من لحوم أسماك القرش (زعانف) داخل المياه الإقليمية إضافة إلى ضبط عدد (143) كيلو من مخدر الآيس وعدد (44) كرتونة كحول بجانب عدد (73) طبنجة وعدد (370) عبوة عجينة تفجير بملحقاتها من نترات الصوديم والزئبق التي يتم استخدامها في عمليات التعدين العشوائي.
مشيراً إلى أن قوات مكافحة التهريب ظلت تحقق العديد من الإنجازات المتلاحقة بضبطها للسلع التي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان والمجتمع عموماً ، خاصة اصطياد أسماك القرش في مخالفة صريحة للتشريعات والمواثيق الدولية بجانب استهداف عقول الشباب بتهريب مخدر الآيس والكحول والحشيش الكبتاقون، مشيراً إلى أن قوات المكافحة ستظل بالمرصاد لضبط كل عمليات التهريب التي تتم لتخريب الاقتصاد الوطني واقتصاديات البلدان التي تعاني من التهريب لما له من آثار سالبة ومضرة وهدامة ، مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية بتطوير آليات قوات مكافحة التهريب وإدخال أجهزة حديثة ومتطورة (طائرات درون) لتسهيل عمليات المراقبة وحتى يظل السودان خالياً من هذه الأنشطة الهدامة ، مشيداً بقوات المكافحة ضباطاً وضباط صف على جهودهم الكبيرة في كل هذه الإنجازات التي أكدت قدرة المكافحة على الحد من عمليات التهريب.
اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم المدير العام لقوات الجمارك أكد أن قوات مكافحة التهريب تعتبر الذراع الرقابي لقوات الجمارك ولها إنجازات كبيرة في العديد من الضبطيات الخاصة بعمليات التهريب ، مبيناً أن الإنجازات الأخيرة الخاصة بضبط المتهمين الأجانب في سواحل البحر الأحمر يصطادون أسماك القرش؛ هذا الإنجاز يؤكد قدرة المكافحة على ضبط كل المتلاعبين باقتصاد البلاد بجانب ضبط المتفجرات الخاصة بعمليات التعدين والأسلحة والكوكايين والكبتاقون والحشيش والألعاب النارية ، داعياً منسوبي المكافحة لبذل المزيد من الجهود لضبط كل أعمال التهريب بالبلاد.
اللواء شرطة هاشم محمد محمد أحمد مدير مكافحة التهريب بقوات الجمارك أشار إلى استعداد قوات المكافحة لحماية وتأمين كافة مخارج البلاد ومداخلها من عمليات التهريب عبر القوات المنتشرة المؤهلة والمدربة للتعامل مع أي حالات تهدد الاقتصاد الوطني ، مناشداً المتعاملين في تهريب الوقود أن قوات الجمارك ستكون لهم بالمرصاد في سبيل المحافظة علي اقتصاد الوطن ، مبيناً أن الإنجازات التي تحققت جاءت بفضل الخطط والبرامج التي ظلت تنتهجها إدارة مكافحة التهريب.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن وزير الداخلية المكلف منح إشادة وثناء الوزير لضباط وضباط صف قوات المكافحة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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