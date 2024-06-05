وزير الداخلية المكلف يشيد بالإنجاز الكبير لإدارة مكافحة التهريب بقوات الجمارك بضبطها عدد (17) متهماً اجنبياً يصطادون أسماك القرش

وقف اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الثلاثاء على الإنجاز الكبير الذي حققته إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر بضبطها عدد (17) متهماً اجنبياً علي متن (2) قارب بحري وبحوزتهما عدد (1,85) كيلو من لحوم أسماك القرش (زعانف) داخل المياه الإقليمية إضافة إلى ضبط عدد (143) كيلو من مخدر الآيس وعدد (44) كرتونة كحول بجانب عدد (73) طبنجة وعدد (370) عبوة عجينة تفجير بملحقاتها من نترات الصوديم والزئبق التي يتم استخدامها في عمليات التعدين العشوائي.

مشيراً إلى أن قوات مكافحة التهريب ظلت تحقق العديد من الإنجازات المتلاحقة بضبطها للسلع التي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان والمجتمع عموماً ، خاصة اصطياد أسماك القرش في مخالفة صريحة للتشريعات والمواثيق الدولية بجانب استهداف عقول الشباب بتهريب مخدر الآيس والكحول والحشيش الكبتاقون، مشيراً إلى أن قوات المكافحة ستظل بالمرصاد لضبط كل عمليات التهريب التي تتم لتخريب الاقتصاد الوطني واقتصاديات البلدان التي تعاني من التهريب لما له من آثار سالبة ومضرة وهدامة ، مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية بتطوير آليات قوات مكافحة التهريب وإدخال أجهزة حديثة ومتطورة (طائرات درون) لتسهيل عمليات المراقبة وحتى يظل السودان خالياً من هذه الأنشطة الهدامة ، مشيداً بقوات المكافحة ضباطاً وضباط صف على جهودهم الكبيرة في كل هذه الإنجازات التي أكدت قدرة المكافحة على الحد من عمليات التهريب.