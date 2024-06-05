خرج للبحث عن شقة في منطقة الرحاب.. العثور على جثة المواطن السعودي المفقود في مصر.. وهذا ما تبين بعد الوفاة

عثرت أجهزة الأمن المصرية، على جثة المواطن السعودي المفقود هتان شطا، في أحد الشوارع، بعد أكثر من 40 يوماً على اختفاءه.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن السلطات عثرت على جثة شطا، وبعد فحصه تبيّن أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهة جنائية.

واختفى المواطن شطا البالغ من العمر 40 عاماً في مدينة القاهرة، في 22 أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين والسلطات المصرية تكثف جهودها للبحث عنه، إلى أن تم العثور على جثمانه ميتاً اليوم.

وتشير المعلومات إلى أن المواطن خرج في 22 أبريل للبحث عن شقة في منطقة الرحاب شرق القاهرة، تاركاً خلفه متعلقاته، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال به، في حين وزعت الأجهزة الأمنية تعميماً ببياناته وصورته لكافة المحافظات ومديريات الأمن للبحث عنه.

السفارة السعودية أعلنت في بيان رسمي أنها منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن شطا في القاهرة، باشرت إجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، والتي من جانبها شرعت فوراً في إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه، مستعينة في ذلك بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها.

الشرق القطرية