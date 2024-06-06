مستشفى الشرطة سنجة يجري بنجاح أول عملية جراحية (مزدوجة) لجراحة الفك والأسنان وجراحة العظام

أجرى مستشفى الشرطة سنجة نجاح أول عملية جراحية لمريض يعاني من كسور بالفك واليد بواسطة فريق طبي متكامل برئاسة د. فرذدق محمد أحمد عبدالله اختصاصي جراحة الفك والأسنان ود. محمد المنتظر معاوية البصرى اختصاصي جراحة العظام ونوابهم والكوادر الطبية المساعدة .

وفي ذات الصدد أكد العقيد شرطة طبيب عبد العظيم عبد الرحيم خميس مدير مستشفى الشرطة سنجة المكلف في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) سعيهم لتوفير التخصصات الطبية النادرة في ظل الوضع الراهن لأجل توطين العلاج بداخل الولاية فضلاً عن تقليل التكاليف عن المرضى ، مشيراً إلى خططهم الرامية لتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي الشرطة والمواطنين، الأمر الذي يعزز الاستقرار المهني بالولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان