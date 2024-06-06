محكمة بالدمازين تقضي بالإعدام على قيادي بحزب الأمة لدعمه المليشيا المتمردة

قضت محكمة في الدمازين بولاية النيل الأزرق، بالإعدام شنقا على قيادي في حزب الأمة القومي، أدين بسبب دعمه للمليشيا المتمردة.

وأصدرت محكمة النيل الأزرق، حكما بالإعدام في مواجهة عضو دائرة المهنيين بحزب الأمة القومي عيسى حامد، بعد ثبوت تورطه ودعمه للمليشيا المتمردة وعمله معها، حيث تم ضبطه ومواجهته بالمستندات والوقائع التي تثبت انتمائه لمليشيا آل دقلو.

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