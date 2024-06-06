تقارير: مانشستر سيتي يتحرك قانونيا ضد “البريميرليغ”

تقارير صحفية أفادت بأن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم قد اتخذ إجراءً قانونيًا ضد الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ).

وتشير التقارير إلى أنه سيتم عقد اجتماع تحكيمي لبحث شرعية قواعد الدوري المتعلقة بالإيرادات التجارية من كيانات مرتبطة بملكية الأندية.

تم وضع القواعد بحيث تكفل أن تمثل أي صفقات تجارية من هذا النوع “قيمة سوقية عادلة”.

ويملك مانشستر سيتي، الذي فاز بلقب البريميرليغ في السنوات الأربع الأخيرة، الأسرة الحاكمة في أبوظبي وشركة “الاتحاد” للطيران، وهي شركة مقرها في العاصمة الإماراتية، أحد رعاته.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أنها اطلعت على وثيقة قانونية تزيد عن 165 صفحة تفيد بأن مانشستر سيتي يزعم أنه ضحية “تمييز” بسبب اللوائح.

وكانت قواعد المعاملات المرتبطة بالدوري الإنجليزي، التي تضمنت أن أي تعاملات بين الأندية والهيئات الأخرى المرتبطة بمالكي هذه الأندية يجب أن تتم وفقًا لسعر سوقي عادل، قد تم عرضها في ديسمبر 2021 وتمت الموافقة على التعديلات في فبراير الماضي.

وتحول القواعد دون تضخيم قيمة الصفقات التجارية بشكل مصطنع للحصول على “ميزة غير عادلة على المنافسين المحليين”.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في فبراير إن التعديلات “ستعزز كفاءة ودقة النظام”. إلا ان تلك القواعد لم يتم الاتفاق عليهما بالإجماع.

وسيستمر الاجتماع التحكيمي لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وطلبت أسوشيتد برس من الدوري الإنكليزي الممتاز ومانشستر سيتي التعقيب.

ورابطة الدوري الانكليزي الممتاز وجهت لنادي مانشستر سيتي بالفعل اتهامات بارتكاب اكثر من 100 انتهاك لقواعده، بما في ذلك مخالفات مالية، وهو ما ينفيه النادي.

وستلتقي أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في اجتماعها العام السنوي، الخميس، حيث ستناقش إلغاء تقنية “التحكيم بمساعدة الفيديو” (VAR)، وطرح حد أقصى للإنفاق.

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