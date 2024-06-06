رغم رفضه للعروض..زيدان يأمل بالعودة للتدريب

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، رغبته في العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى في الفترة المقبلة، حسبما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

على الرغم من مرور ثلاث سنوات على رحيله عن ريال مدريد، لم يقم الفرنسي البالغ من العمر 51 عاماً بتولي تدريب أي فريق آخر.

وصرح زيدان بأنه رغم إشباعه الكبير من الطاقة كمدرب، إلا أن فترة غيابه عن التدريب أصبحت طويلة للغاية، مؤكدًا أنه رغم الإجهاد الذي قد يتسبب به العمل كمدرب، فإنه يفتقده ويتوق إليه بعض الشيء، مشيرًا إلى أنه يقضي وقتًا ممتعًا في الوقت الحالي، ولكنه لم يحدد بعد موعد عودته إلى مجال التدريب.

وكانت أسماء زيدان مرتبطة بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت تقارير صحفية، أن زيدان رفض عروضًا من بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لتولي تدريبهما خلال الفترة الحالية.

وكان زيدان يضع كامل تركيزه على تولي القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي، لكن الاتحاد الفرنسي قرر تمديد عقد المدرب الحالي ديديه ديشامب حتى عام 2026.

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