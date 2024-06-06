الداخلية المصرية: إبعاد سوداني وسوري وأوزباكستانى لخطورتهم على الأمن العام!

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري، قرارًا بترحيل أوزباكستانى الجنسية خارج البلاد، لخطورته على الأمن العام.

وتضمن نص القرار: وزارة الداخلية قـرار رقم 850 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 7/5/2024 بشأن طلب إبعاد أوزباكستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام “MUHAMMADJON JAKHONGIR UGLI ISMOILOV” أوزباكستانى الجنسية.

وكلف وزير الداخلية ؛ مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك وترحيله خارج البلاد.

وقرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لخطورتهما على الأمن العام.

وتضمن نص قرار؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 849 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/5/2024 بشأن طلب إبعاد اثنين سوريى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: عامر سعيد العلوش (سورى الجنسية – مواليد 17/2/1996)، وعلى بكرى حنوش (سورى الجنسية – مواليد 15/8/1982).

و أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، قرارا بإبعاد سودانى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار الآتي: وزارة الداخلية قـرار رقم 851 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/5/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام أحمد فتحى حسن عبد الحليم (سودانى الجنسية – مواليد 5/12/2004).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

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