إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة”

باستنادًا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، صباح اليوم. تمت عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني “أكيزا وعائشة” يوسف في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

أوضح الدكتور الربيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن التوأم الفلبيني الملتصق “أكيزا وعائشة”، البالغان من العمر 6 أشهر واللذان يزنان مجتمعين 18 كيلوغراما، وصلا إلى المملكة العربية السعودية في 5 مايو 2024. تم استقبالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، حيث تبين أنهما يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد، وهناك احتمال لاشتراك في الأمعاء، وكل منهما لديه أطراف علوية وسفلية مكتملة. بعد إجراء فحوصات دقيقة، قرر الفريق الطبي فصل التوأم خلال عملية جراحية استمرت 7 ساعات ونصف على 5 مراحل، وبنسبة نجاح تزيد عن 70% بإذن الله. وشارك في العملية 23 طبيبًا استشاريًا ومتخصصًا، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية في مجالات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وغيرها من التخصصات المساندة.

وأكد رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة أن هذه العملية هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين، وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية ، حيث قام الفريق الطبي بتقييم 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ 33 عاما الماضية.

وفي ختام تصريحه سأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على الدعم الذي يلقاه البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية والقطاع الصحي في المملكة بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة.

جريدة الرياض