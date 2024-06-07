افتتاح منتدى دولي بالمغرب حول الذكاء الاصطناعي

انطلقت في الرباط، عاصمة المغرب، فعاليات منتدى دولي حول الذكاء الاصطناعي تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في أفريقيا”، والذي يعقده جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بمشاركة خبراء وباحثين من 30 دولة.

خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، دعا المشاركون إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي موثوق في أفريقيا يتسم بالأداء العالي وجودة البيانات والقدرة على مراقبة الانحرافات. كما أكدوا على أهمية التعليم والبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، وتوسيع استخداماته في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم تطور الذكاء الاصطناعي في أفريقيا وفقاً للأولويات، والمساعدة على وضع أسس إستراتيجية مشتركة للذكاء الاصطناعي في القارة، وإطلاق مبادرات تعزيز قدرات القطاع العام والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والشباب والنساء في مجال الذكاء الاصطناعي.

جريدة الرياض