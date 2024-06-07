بعد أن حرم الترجي التونسي من كأس افريقيا .. أهولو يحرم توجو من الفوز على جنوب السودان

واصل التوجولي روجر أهولو هوايته بإحراز الأهداف العكسية، بعدما حرم منتخب بلاده من حصد انتصاره الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعادل منتخب توجو 1-1 مع ضيفه منتخب جنوب السودان، الأربعاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة للمونديال، التي تضم أيضا السنغال والسودان والكونغو الديمقراطية وموريتانيا.

وكان أهولو أحرز هدفا عكسيا لمصلحة الأهلي المصري في لقائه ضد فريقه الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.وهذا الهدف منح اللقب للفريق الأحمر، الذي حصد الكأس القارية للمرة 12 في تاريخه، فيما حرم أهولو ناديه من استعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ 2019.

بتلك النتيجة، واصل منتخب توجو سلسلة تعادلاته، عقب تعادله في جميع مبارياته الثلاث في المجموعة حتى الآن، ليصبح في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء مباريات تلك الجولة برصيد 3 نقاط.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب جنوب السودان، الذي خسر من السنغال وتعادل مع موريتانيا في أول جولتين، إلى نقطتين في المركز الخامس مؤقتا.

يشار إلى أن متصدر ترتيب المجموعة سوف يصعد مباشرة لكأس العالم.

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