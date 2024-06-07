تريزيجيه يمنح فراعنة حسام حسن فوزا صعبا على بوركينا فاسو

تخطى منتخب مصر عقبة ضيفه بوركينا فاسو بالتغلب عليه (2-1) مساء الخميس، باستاد القاهرة، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل ثنائية الفراعنة محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقتين 3 و7 بينما أحرز لاسينا تراوري في الدقيقة 56 لصالح بوركينا فاسو.

ورفع منتخب مصر الذي خاض أول مباراة رسمية بقيادة مديره الفني حسام حسن، إلى 9 نقاط معززا العلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما توقف رصيد بوركينا فاسو بقيادة مديره الفني براما تراوري عند 4 نقاط في المركز الثالث.

كووورة