تونس تحقق فوزها الثالث في تصفيات المونديال

واصل منتخب تونس انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب تونس (نسور قرطاج) انتصارا ثمينا 1-0 على ضيفه منتخب غينيا الإستوائية، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبات ناميبيا وليبيريا ومالاوي وساوتومي وبرنسيب.

ورغم سيطرة غينيا الإستوائية على معظم فترات المباراة، التي أقيمت بملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة التونسية، من أجل العودة للمنافسة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، حسمت خبرة نجوم منتخب تونس الأمور لمصلحتهم في النهاية، ليحصدوا النقاط الثلاث.

ويتفوق منتخب تونس بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه منتخب ناميبيا، الذي يستضيف (نسور قرطاج) في الجولة الرابعة للتصفيات، يوم الأحد المقبل.

في المقابل، بقي منتخب غينيا الإستوائية من دون رصيد من النقاط، بعدما تم احتساب نتيجة مباراتيه أمام ناميبيا وليبيريا في الجولتين الأولى والثانية بخسارته، رغم فوزه بهما، وذلك بسبب وقوعه في خطأ إداري.

ويسعى منتخب تونس للمشاركة في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، من أجل إعادة البسمة لمحبيه عقب مشاركته المخيبة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بكوت ديفوار مطلع العام الجاري.

وكان المنتخب التونسي خرج من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، دون أن يحقق أي انتصار.

يذكر أن متصدر ترتيب المجموعة سوف يتأهل مباشرة لكأس العالم.