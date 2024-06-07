بعد أن أثار منشوره اللبس.. فنان مغربي عالمي يوضح حقيقة “أغنية ريال مدريد”

بعد أن نشر صورة تجمعه برئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مع تعليق يشكره فيه على منحه فرصة إعداد أغنية للنادي الملكي، أوضح الفنان والمنتج المغربي العالمي، نادر خياط الشهير بـ”ريد وان”، حقيقة قيامه بإعداد “أغنية جديدة”.

وكانت الصورة التي نشرها الفنان المغربي الحاصل على الجنسية السويدية منذ عام 1991، قد جاءت مع تعليق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، شكر فيه بيريز لأنه منحه فرصة إنتاج الأغنية الرسمية الخاصة بالفريق الملكي، التي حملت اسم “El Madridismo”، ويمكن ترجمتها بالعربية إلى “الانتماء إلى مدريد” وناديها الأبيض.

وجاء في التعليق: “شكرًا عزيزي الرئيس فلورنتينو على إيمانك ومنحي الفرصة لأكون جزءًا من تاريخ ريال مدريد!!! من خلال تقديم “El Madridismo” لنادي حياتي (ريال مدريد).. شكر خاص لخوسيه أنجيل سانشيز كارلوس أوسوريو وجورج مينديز”.

ولاحقا، أوضح “ريد وان” أن التقارير التي أشارت إلى المنشور باعتبار أنه يتحدث عن أغنية “جديدة”، ليست صحيحة.

وتضمن التعليق على صورته مع بيريز في حساب “ريد وان” على تطبيق إنستغرام، عبارة “قبل 10 سنوات”، ليشير بوضوح إلى أنه يتحدث عن الأغنية السابقة التي قدمها للفريق.

يشار إلى أن خياط كان قد أنتج أغنية كأس العالم التي أقيمت في قطر، وذلك بعد أن كان قد أنتج أغنية أخرى للمونديال الذي أقيم في روسيا عام 2018.

وتعاقد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤخرا، مع الفنان المغربي ليصبح مديرا تنفيذيا للترفيه في “فيفا”.

ويحظى “ريد وان “بشهرة عالمية، إذ سبق له التعامل مع أساطير الغناء في العالم أمثال ملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، وشاكيرا وليدي غاعا وجنيفر لوبيز وليونيل ريتشي وجاستن بيبر، ونيكي ميناج.

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