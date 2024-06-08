ميسي: ريال مدريد النادي الأفضل في العالم

أكد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أنه يرى ريال مدريد كأفضل فريق في العالم من حيث الإنجازات، بينما يعتبر مانشستر سيتي فريقًا يقدم أجمل كرة القدم. وأشار إلى إمكانية انضمام نيمار دا سيلفا من الهلال السعودي إلى فريق إنتر ميامي، معتبرًا الأمر صعبًا لكن لا يستبعد وقوع ذلك.

وخلال حوار مع موقع “Infobae”، قال ميسي: “بالنسبة للبطولات، فإن ريال مدريد هو الأفضل، فهو بطل آخر نسخة من دوري أبطال أوروبا، أما بالنسبة للأداء وجمال اللعب، فإن مانشستر سيتي يُظهر ذلك بوضوح تحت قيادة بيب غوارديولا”.

وعن إمكانية انضمام نيمار إلى إنتر ميامي، قال ميسي: “الأمر صعب، حاليًا هو في السعودية ولديه سنة متبقية في عقده، إنه مر بسنة صعبة بسبب الإصابة التي حرمته من معظم المباريات في السعودية، وستبعده أيضًا عن كوبا أمريكا”.

وعن لم شمل ثلاثي الـ “MSN” مع قدوم نيمار إلى النادي الأمريكي، قال ميسي: “لا أعرف، الحياة مليئة بالمفاجآت، ولكن في الوقت الحالي، لا أظن أن هذا سيحدث”.

وكان ميسي وسواريز ونيمار قد لعبوا معًا في برشلونة بين عامي 2014 و2017، قبل أن ينتقل النجم البرازيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة الأعلى بتاريخ كرة القدم.

الشرق القطرية