تقرير يكشف التفاصيل.. شرط جزائي “تعجيزي” في عقد مبابي مع ريال مدريد

تقارير صحفية إسبانية تشير إلى وضع نادي ريال مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو في عقد نجمه الجديد، كيليان مبابي، تحت معنى أنه في حال قرر الرحيل عن الفريق الإسباني لأي فريق آخر، يتوجب على النادي الجديد دفع هذا المبلغ.

ووفقًا لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، يمتلك مبابي، الذي وقع لريال مدريد مجانًا وتبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو، هذا الشرط الجزائي البالغ مليار يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يُذكر التقرير أن مبابي سيحصل على مكافأة انتقال لا تُحدد بالضبط قيمتها، ولكن من المتوقع أن تكون لا تقل عن 150 مليون يورو خلال فترة عقده.

بجانب ذلك، سيتمتع مبابي بامتيازات أخرى في عقده مع ريال مدريد، بما في ذلك الحصول على 100% من حقوق استخدام صورته، بالإضافة إلى نسبة 70% في العقود المقبلة، مقابل 30% للنادي، بينما تكون النسبة عادةً 50% لكل طرف في حالة زملائه في الفريق.

ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام الضخمة تبدو مثيرة للاهتمام، خاصةً أنها تمثل تكلفة أقل مما كان من المتوقع دفعه لريال مدريد في صيف 2022، حيث كان مقدرًا أن يُقدم النادي عرضًا بقيمة 200 مليون يورو لضم المهاجم من باريس سان جيرمان.

ووضعت عديد الأندية الأوروبية شرط المليار دولار في عقود اللاعبين كإجراء تعجيزي يمنع الفرق الأخرى من دفع المال بسهولة وفسخ العقد بشكل قانوني.

وكان الدافع الأبرز لاتخاذ تلك الخطوة من قبل الأندية هو قرار نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2017، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مع برشلونة، والذي كان قيمته 222 مليون يورو.

وأعلن ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الإثنين، تعاقده رسميا مع النجم الفرنسي، في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان.

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت في بيان مقتضب، إنه توصل لاتفاق مع المهاجم مبابي لمدة 5 مواسم.

ولم يكشف النادي الإسباني عن قيمة عقد المهاجم الفرنسي.

وقال النادي الملكي إنه “عزز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان (44 هدفا)، وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة”.

وارتبط اسم مبابي منذ سنوات بالعملاق الإسباني الذي حصد قبل أيام لقبه الخامس عشر بدوري أبطال أوروبا، لكن الصفقة المرتقبة تأخرت عدة مرات لأسباب مختلفة.

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