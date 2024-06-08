تحمي من الأمراض المزمنة.. إليك أفضل 6 فواكه قليلة السكر

كل الفواكه مفيدة للصحة بدون شك، ولكن بعضها يحتوي على كمية سكر أقل وقيمة غذائية أفضل. تتميز الفواكه قليلة السكر بمؤشر سكر منخفض في الدم، مما يعني تأثيرًا أقل على مستويات السكر في الدم مقارنةً بالفواكه الأكثر حلاوة، أو الأطعمة الغنية بالسكر.

تتميز هذه الفواكه بنسبة عالية من الماء وتعتبر مصدرًا جيدًا للألياف، مما يسهم في الحفاظ على الوزن. إليك قائمة ببعض الفواكه التي تحتوي على أقل نسبة من السكر:

– الأفوكادو: يحتوي على 1.3% من السكر اليومي الموصى به، ويعد مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والفيتامينات.

– الليمون: يحتوي على 8% من السكر اليومي ويعتبر مصدرًا ممتازًا لفيتامين C.

– توت العليق الأحمر: يحتوي على 12% من السكر اليومي ويعد مصدرًا غنيًا بالمضادات الأكسدة.

– توت العليق الأسود: يحتوي على 13% من السكر اليومي ويعتبر مصدرًا ممتازًا للمضادات الأكسدة.

– الغريب فروت: يحتوي على 14% من السكر اليومي ويعتبر مصدرًا ممتازًا لفيتامين C.

– الفراولة: تحتوي على 15% من السكر اليومي وتعتبر مصدرًا ممتازًا للألياف والمضادات الأكسدة.

من المهم تضمين الفواكه في النظام الغذائي اليومي وتناول ما لا يقل عن 400 غرام يوميًا، مع الحرص على الالتزام بالكمية الموصى بها من السكر للبالغين والبالغات.

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