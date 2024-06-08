المغرب ينجو بفوز شاق على زامبيا ويحصن صدارة مجموعته

حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا (2-1) أمس، على ملعب أكادير الكبير، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.سجل هدفي المنتخب المغربي حكيم زياش (ركلة جزاء)، وإلياس بن صغير في الدقيقتين (6، 67)، فيما سجل هدف زامبيا إدوارد شيلوفيا في الدقيقة (81).

ووضع المنتخب المغربي، نفسه على صدارة المجموعة الخامسة بفوزين متتاليين، أمام زامبيا الثانية بـ3 نقاط من 3 مباريات، ثم النيجر وتنزانيا (3 نقاط لكل منهما)، فيما لم يحصد منتخب الكونغو أي نقاط.

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