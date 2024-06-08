تحديد جين جديد يمكنه مكافحة الشيخوخة

اكتشف فريق من الأكاديميين الصينيين جينًا في الحمض النووي لذبابة الفاكهة يمكن أن يبطئ معدل تآكل الخلايا ويكشف عن أسرار مكافحة الشيخوخة. قام الفريق بدراسة 1283 قطعة من الحمض النووي في ذبابة الفاكهة واكتشفوا أن الجين CG11837 ينظم عمرها. وعند زيادة نشاط الجين، زاد عمر ذبابة الفاكهة بنسبة 59٪ عن المعتاد. كما فحص الباحثون الجين في قاعدة بيانات بشرية ووجدوا تطابقًا بنسبة 93٪ مع الجين البشري المعروف باسم DIMT1. في التجربة، تعرضت خلايا بشرية للإشعاع لإحداث ضرر يشبه التدهور المرتبط بالعمر، ووجدوا أن الخلايا التي تحتوي على الجين DIMT1 المعزز تتقدم في العمر بنسبة 65٪ ببطء أكبر مقارنة بالخلايا غير المعدلة. يؤدي كل من الجين البشري وجين الحشرة إلى تغيير شكل وبنية الميتوكوندريا، مما يساعد في موازنة إجهاد الأكسدة الذي يسبب الشيخوخة. الميتوكوندريا مسؤولة عن إنتاج الطاقة (ATP) التي تحتاجها الخلية للعمل، وإذا لم تحصل الخلايا على الطاقة اللازمة، فإن الأنسجة أو الأعضاء في الجسم لن تعمل بشكل صحيح، مما يسبب بدء عملية الشيخوخة.

ويأمل الفريق أن تحفز النتائج عملية البحث عن طرق يمكننا من خلالها تنشيط هذا الجين. ونشرت الدراسة في مجلة طبيعة الشيخوخة وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الأيام البحرينية