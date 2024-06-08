حسام حسن: الشناوي لا يتحمل مسئولية هدف بوركينا فاسو

أعرب حسام حسن، مدرب منتخب مصر، عن سعادته بالفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا تعزيز منتخب مصر لصدارة ترتيب المجموعة بوصوله إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة. وأشار حسن في المؤتمر الصحفي إلى أن مشوار التصفيات المونديالية يعد صعبًا للغاية، مؤكدًا على أنه لا توجد مباراة سهلة كما يتصور البعض.

وأضاف حسن أن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا في بداية المباراة وتمكنوا من تسجيل هدفين، مما أربك حسابات الخصم الذي عاد مرة أخرى للمواجهة بشكل قوي، مشيرًا إلى أنهم كانوا يستحقون ضربة جزاء بالإضافة إلى التسجيل الثنائي.

وأوضح حسن أن الأداء تراجع في الشوط الثاني بسبب عدة عوامل منها ارتفاع الرطوبة والهدف المبكر والإجهاد، مشيرًا إلى أنه قام بتغيير بعض اللاعبين لمنح الحيوية لوسط الملعب والسيطرة على اللعب مرة أخرى.

وأختتم حسن بتأكيده على أن مشوار التصفيات يعتبر صعبًا نظرًا لوجود 6 منتخبات في المجموعة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مباراة سهلة أو منافس يمكن التهاون به.

وأضاف “سعيد بعودة الجماهير مرة أخرى لدعم منتخب مصر، وطالبت المشجعين بالهتاف والمساندة في بعض أوقات المباراة، وأكثر ما أسعدني هو شعور الشعب المصري بالسعادة وأهدي الفوز أيضا للأشقاء في فلسطين”.ولفت “أشركت إبراهيم عادل وأحمد أمين أوفة رغم قلة خبرات الثنائي لمنح الحيوية، وإمام عاشور لاعب الوسط عانى من إجهاد في العضلة الضامة وسيكون جاهزا مع الاستشفاء”.

وأكد أنه فضل تغيير طريقة اللعب إلى 3 مدافعين لمنح حرية أكبر للأطراف ومساحة تحرك أكبر لمحمد صلاح، موضحا أنه لو لعب بطريقة 4-3-3 كان وقتها صلاح سيضطر للدفاع مع محمد هاني، وسيفقد جزءا من قوته الهجومية.

وزاد “قمت بتعديل الخطة في الشوط الثاني لوجود خلل في أداء بعض اللاعبين وتراجع بدني واضح، ومنتخب بوركينا كان قويا ولم يكن منافسا سهلا”.

وأشار إلى أن الحارس محمد الشناوي قدم مباراة جيدة وتصدى لانفراد كاد يحول مسار المباراة ولا يتحمل مسئولية هدف بوركينا فاسو، وكان من الممكن أن تحدث متابعة من الدفاع لإبعاد الخطورة.

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