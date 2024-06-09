هذا ما تفعله المشروبات الغازية بالبنكرياس.

تُعتبر المشروبات الغازية خيارًا شائعًا بين الناس لتناولها مع أو بعد الطعام، معتقدين أنها تُعزز عملية الهضم، ولكن هذا الاعتقاد غير دقيق.

تؤثر المشروبات الغازية سلبًا على صحة البنكرياس، وتعرضه لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، كما كشفت دراسة صينية نُشرت في مجلة علم الأوبئة السرطانية.

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية بانتظام يوميًا يزيد لديهم خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، وفقًا لما ذكره موقع “Cancer Research UK”.

شملت الدراسة أكثر من 60 ألف شخص، وتم تتبع عاداتهم اليومية، بما في ذلك استهلاك المشروبات الغازية، على مدار 14 عامًا.

وسُجلت 140 حالة إصابة بسرطان البنكرياس بين المشاركين في نهاية الدراسة.

وبعد تحليل البيانات، اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من عبوتين من المشروبات الغازية في الأسبوع يُعرضون لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 87%.

والجدير بالذكر أن شرب عصير الفاكهة في الدراسة لم يكن له تأثير على خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

ويرجع سبب ارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس عند تناول المشروبات الغازية إلى محتواها العالي من السكريات، التي تحفز خلايا بيتا الموجودة به على إنتاج المزيد من هرمون الأنسولين، لتنظيم مستويات الجلوكوز بالدم.

ويؤدي الأنسولين الزائد الذي تنتجه خلايا بيتا عند تناول المشروبات الغازية إلى زيادة مستويات IGFs، وهي هرمونات تتسبب في نمو الخلايا السرطانية بالبنكرياس.

ويتضاعف خطر الإصابة بسرطان البنكرياس عند تناول المشروبات الغازية، إذا كان الشخص معتادًا على التدخين واحتساء الكحوليات واستهلاك الدهون والسكريات المضافة واللحوم الحمراء.

مصراوي