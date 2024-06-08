تعليق مثير من زيدان على انتقال مبابي لريال مدريد

وجَّه الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد والمدرب السابق للميرنجي، رسالة إلى مواطنه كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى الملكي.

وأعلن ريال مدريد رسميا، الإثنين الماضي، تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم، قادمًا في صفقة مجانية من باريس سان جيرمان.

وقال زيدان، في تصريح لشبكة “تيليفوت” الفرنسية: “إنه هناك في المكان المناسب وسيصنع التاريخ، وأعتقد أنه سيتفوق على الجميع”.

وسبق أن ذكرت تقارير أن مبابي سيحصل على راتب سنوي مع ريال مدريد يبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأهداف، ليكون بذلك صاحب أكبر أجر في النادي الملكي.

وأضافت أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مبابي مع ريال مدريد تبلغ مليار يورو، على شاكلة معظم نجوم الميرنجي.

وكشفت أن مبابي سيحصل على 70% من حقوق الصور، بينما سيذهب 30% إلى ريال مدريد.

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