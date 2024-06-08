اتحاد الكرة السوداني يشيد بحكومة جنوب السودان

أكمل الاتحاد السوداني لكرة القدم كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (صقور الجديان) من نواكشوط الى جوبا لمواجهة المنتخب الجنوب سوداني لحساب الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026م المحدد لها يوم الثلاثاء الحادي عشر من يونيو 2024م بملعب جوبا الوطني، على نفقة مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق توت قلواك الذي تكفل بإقامة البعثة طيلة وجودها بجوبا.

تعتبر زيارة المنتخب السوداني لجوبا ومواجهة منتخب جنوب السودان الشقيق أول مواجهة بعد الانفصال بين المنتخبين في العاصمة جوبا وتكتسب المباراة أهمية قصوى للسودان متصدر المجموعة، والذي يسعى لمواصلة تربعه على الصدارة، لذلك حرص الاتحاد السوداني على السفر ببعثة قوامها (51) فرداً، وسيكون هنالك عددا من الفعاليات بين الجانبين وتوقيع بروتوكول رياضي بين الاتحادين وتفعيل أوجه التعاون المشترك ووضع برامج عمل مشتركة وتنسيق المواقف.

بذل مستشار الاتحاد السوداني جهودا كبيرة في التواصل مع الفريق توت قلواك من أجل استضافة المنتخب السوداني بدأت باتصالات هاتفية أبدى خلالها المستشار موافقته الفورية على استضافة صقور الجديان في إطار العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين، وقال أنتم في بلدكم ونرحب بكم في أي وقت. من جانبه ثمن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر، مواقف الفريق توت قلواك مستشار حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية الذي تكفل باستضافة البعثة إمعاناً في العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً بأن مبادرة توت قلواك تتويج لثمرة هذه العلاقات، واصفاً زيارة صقور الجديان لجوبا بالتاريخية، مؤكداً بأنها ستكون بداية لتفعيل أكبر للعلاقات الرياضية بين الاتحادين الشقيقيْن.

وقد وصل مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان مستشار الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس بعثة المنتخب الوطني لجنوب السودان الأستاذ محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي) وكان في استقباله بالمطار أسرة سفارة السودان لدى جنوب السودان بقيادة السفير جمال مالك يرافقه الأستاذ أيمن ساتي. وفور وصوله اطمأن على ترتيبات إقامة بعثة المنتخب التي تكفل باستضافتها مستشار حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق توت قلواك الذي استقبل الجكومي بمكتبه بعد وصوله وقام بزيارة الفندق الذي ستحل به بعثة المنتخب السوداني، كما زار ملعب جوبا الذي سيستضيف المواجهة التاريخية.

يذكر أن مبادرة الفريق توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان باستضافة بعثة المنتخب السوداني طيلة إقامتها بجوبا وجدت تجاوبا كبيرا من المسؤولين بالاتحاد السوداني والجمهور الرياضي، لأنها تمثل تأكيدا كبيرا على أن الشعبين شعب واحد في دولتين، وأثنوا على توت، وأكدوا أن ما قام به ليس بمستغرب عليه، ودعوا لتعاون كبير بين الاتحادين بما يحقق مصالحهم المشتركة.

وقال مستشار الاتحاد السوداني لكرة القدم، الجكومي إن الفريق توت قلواك يحترم السودان وشعبه ولديه معزة خاصة للرياضيين السودانيين لذلك عندما طلبنا منه استضافة البعثة وافق مشكورا، وقال هذا أبسط ما يمكن أن نقدمه لأشقائنا في السودان. وحيا توت قلواك على هذا التجاوب، متمنياً تواصل هذا التعاون بين الاتحادين لخدمة كرة القدم في البلدين.

وينتظر أن يصل اليوم لجوبا المنتخب الوطني السوداني قادماً من نواكشوط بعد رحلة طويلة بدأت من موريتانيا مروراً بالسنغال وإثيوبيا ونهاية بجوبا لمواجهة المنتخب الجنوب السوداني في الجولة الرابعة لتصفيات المونديال، بعد أن حقق فوزا مستحقا على موريتانيا بأرضها ٠/٢ في الجولة الثالثة . َ

وتشير /سونا/ الى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيشرف المباراة التاريخية ضمن مراسم إفتتاح استاد جوبا.

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