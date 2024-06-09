رياضية
مرورباً بالسنغال والإمارات وإثيوبيا .. بعثة صقور الجديان تصل جوبا
وصلت لجوبا بعثة المنتخب الوطني قادمة من نواكشوط بعد رحلة طويلة مرورا بالسنغال والإمارات وإثيوبيا.
و كان في إستقبالها سفير السودان لدي دولة جنوب السودان جمال مالك وأعضاء البعثة و مستشار الإتحاد رئيس البعثة الذي سبقها بالوصول محمد سيد أحمد الجكومي وممثلي الإتحاد الجنوب سوداني.
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