تعثر الجزائر يفسد جولة انتصارات العرب في تصفيات أفريقيا للمونديال

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026. جولة التصفيات شهدت تفوق العرب خلال أغلب المباريات، بفوز مصر وتونس والمغرب وليبيا، بينما خسر منتخب موريتانيا أمام السودان في صدام عربي خالص. وجاء تعثر منتخب الجزائر، ليفسد جولة الانتصارات العربية في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

البداية كانت من المنتخب التونسي الأربعاء الماضي، بالفوز على غينيا الإستوائية بنتيجة 1-0 من توقيع محمد علي بن رمضان من ضربة جزاء، ليعزز صدارة نسور قرطاج بالوصول للفوز الثالث والعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثامنة.منتخب مصر نجح أيضًا في أول اختبار رسمي تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن، بالتغلب على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، ليعزز صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط. وشهدت مواجهة مصر، تألق محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور، في حضور محمد صلاح نجم ليفربول، الذي حمل شارة قيادة الفراعنة.وواصل منتخب السودان انطلاقته الرائعة، بفوزه خارج الديار على حساب موريتانيا بنتيجة 2-0 ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متفوقًا على السنغال صاحبة الوصافة (5 نقاط)، بينما يحتل منتخب موريتانيا،

المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.وحقق منتخب ليبيا، فوزًا مثيرًا على حساب موريشيوس بنتيجة 2-1 في المجموعة الرابعة، ليتقاسم الصدارة مع منتخب الكاميرون الذي فاز على الرأس الأخضر بنتيجة 4-1.وسقط منتخب الجزائر في فخ الهزيمة في عقر داره أمام غينيا بنتيجة 1-2، في أول مواجهة لمحاربي الصحراء تحت قيادة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، ليبقى المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا وأوغندا وموزمبيق.وتفوق المنتخب المغربي على حساب زامبيا بنتيجة 2-1، ليعزز أسود الأطلس،

صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.الجولة الماضية شهدت أيضا فوز مميز لمنتخب غانا على مالي بنتيجة 2-1 في أول مواجهة للبلاك ستارز مع المدرب أوتو أدو.كما تعادل منتخب نيجيريا مع جنوب أفريقيا بنتيجة 1-1 في مواجهة أخرى مثيرة بنفس الجولة. مفاجأة التصفيات حتى الآن، يستحقها منتخب ليسوتو الذي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، متفوقا على جنوب أفريقيا ونيجيريا وبنين.

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