بعد التكتم عليها.. كشف طبيعة إصابة مبابي

أفصح تقرير صحفي فرنسي عن حالة إصابة اللاعب كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، قبل بضعة أيام من انطلاق بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا. أفادت شبكة “RMC سبورت” بغياب مبابي عن التدريبات الجماعية يوم السبت، وأثيرت الشكوك حول جاهزيته للمباراة الودية المقبلة أمام كندا بسبب آلام في الظهر.

وأشارت الشبكة إلى أن الإصابة لا تبدو خطيرة، ولكن لا يُنصح بالمجازفة بإشراكه في المباراة الودية ضد كندا، مشيرة إلى أنه قد يصدر بيان طبي حول حالته صباح الأحد. وكشفت عن أن مبابي (25 عامًا) يعاني من آلام في الظهر منذ المباراة الودية الأخيرة أمام لوكسمبورج (3-0)، وأنه يتلقى العلاج منذ انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني.

وشارك لاعب ريال مدريد الجديد بهدف وتمريرتين حاسمتين، في الانتصار على لوكسمبورج.

وسيلعب الديوك في المجموعة الرابعة بالبطولة الأوروبية، رفقة هولندا وبولندا والنمسا.

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