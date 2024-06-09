بالصور.. يارا حسام حسن تحتفل مع نجوم المنتخب قبل السفر إلى غينيا وتلتقط الصور مع صلاح

احتفلت ابنة حسام حسن بصورة لها مع محمد صلاح، التقطتها خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.

وفي سياق ذي صلة، يستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن للسفر إلى غينيا بيساو لمواجهة المنتخب المحلي في المباراة المقررة يوم الإثنين القادم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت يارا حسن، ابنة حسام حسن، صورتها مع صلاح وبعض نجوم المنتخب على رأسهم محمد الشناوي وتريزيجيه على حسابها في إنستجرام.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد فاز بنتيجة 2-1 على منتخب بوركينا فاسو في اللقاء الذي أُقيم بملعب القاهرة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وخاض لاعبو المنتخب صباح اليوم السبت، بمشاركة جميع اللاعبين تدريبات خفيفة قبل الذهاب إلى مطار القاهرة للسفر إلى غينيا بيساو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

الشروق نيوز