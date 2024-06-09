محتال يُقلق نجم منتخب السودان قبل جولات الحسم لكأس العالم 2026

تسبب محتالٌ في فُقدان راحة البال لنجم المنتخب السوداني وقائد نادي الهلال، محمد عبد الرحمن الملقب بـ”الغربال”، قبل أيام من جولات الحسم في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي التفاصيل، أنشأ هذا الشخص حسابًا باسم “الغربال” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبدأ بمراسلة العديد من الأشخاص باستخدام أسلوب غير لائق وعبارات غير محترمة. ولم يكتفِ بهذا القدر، حيث زاد هذا الشخص أيضًا بإرسال صورة من جواز سفره ورخصة القيادة، مدعيًا أنه “محمد عبد الرحمن”.

الغربال يوضح

النجم محمد عبد الرحمن سارع بتدوين توضيح على حسابه الرسمي بفيسبوك الموثق بالعلامة الزرقاء قائلاً: “قام أحد الأشخاص بعمل حساب باسمي، وظل يراسل مجموعة كبيرة من الأشخاص بأسلوب غير كريم وعبارات غير لائقة. وللأسف، فإن صاحب الحساب أدناه بعث بصورة من جواز سفري ورخصة القيادة لتأكيد أنه محمد عبد الرحمن. لا أعرف كيف حصل على هذه المستندات”.

وأضاف: “أود أن أنوه الجميع إلى أنني ليس لدي أي صلة بأي حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلاف الحساب الرسمي والموثق بالعلامة الزرقاء، ولا علاقة لي بأي حساب آخر”.

العمود الفقري للهلال والمنتخب الوطني

يعد محمد عبد الرحمن (30 عامًا) الملقب بـ”الغربال”، قائد نادي الهلال السوداني، أهم وأشهر نجوم الكرة السودانية في السنوات الأخيرة. ويمثل الغربال العمود الفقري للتشكيلة الأساسية لنادي الهلال والمنتخب الوطني. كما يعد أكثر أبناء جيله تتويجًا بجائزة هداف الدوري السوداني الممتاز وسادس لاعب يدخل نادي المئة هدف في نفس المنافسة.

إلى ذلك، يعتبر الغربال من اللاعبين القلائل الذين ارتدوا شعار الغريمين التقليديين في السودان، حيث بدأ مسيرته الاحترافية بنادي الهلال في سن صغيرة عام 2010، إلا أنه عانى من لعنة الإصابات ليتم الاستغناء عنه عام 2017، لينضم إلى نادي المريخ. هناك تألق بصورة لافتة ليتوج بالحذاء الذهبي في بطولة الأندية العربية عام 2019. وقد غادر الغربال المريخ لتجربة احترافية قصيرة بنادي الأهلي بوعريريج الجزائري، قبل العودة إلى الهلال ويتقلد شارة القيادة في 2020.

ويملك الغربال أيضًا سجلًا حافلًا مع المنتخب السوداني، حيث قاد “صقور الجديان” إلى نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

أما حاليًا، فيتطلع الغربال مع رفاقه لقيادة المنتخب إلى كأس العالم 2026م للمرة الأولى في تاريخه. ويحتل السودان صدارة ترتيب المجموعة مؤقتًا بـ7 نقاط بعد خوض 3 جولات وبفارق نقطتين عن السنغال صاحب الوصافة.

العربية نت