عوض ابن عوف: نزولاً عند رغبة الشعب وإستجابة لرجاءات البعض وحقناً للدماء قررتُ أن أتنحى

الكلام ده من رويسكي

من أهم الأسباب الخًلّت البشير يمشي هي تجنب حرب بوابة القياده ( 6 ) إبريل الإتموضع فيها الدعم السريع داخل الخرطوم إبتداء من شارع عبيد ختم وشارع المطار الإحتضن فيهو القياده بالثوار .. وأقام إرتكازات ثابته عند مداخل الكباري وبرج الاتصالات والقصر والمجلس الوطني !!

الوقائع تشير إلى أن معركة 15 إبريل ماهي إلا معركة مؤجله ولتجنُبِها قدمت القوات المسلحة وحكومة الإنقاذ تنازلات بعضها سياسي والآخر عسكري .. لأن الأمر من أوله كان مسنود على تمرد حميدتي ضد رؤية اللجنه الأمنيه وقتها ومخالفة رؤاها .. عدم تعاون حميدتي ودخول الأطراف أربك المُخرج وعجل برحيل البشير وأعضاء من اللجنه الأمنيه لاحقًا !!

إذا عُدنا لخطاب إبن عوف الأول والثاني سنجد وقائع السيناريو في كلمتي الأربعه وعشرين ساعه التي قضاها الرجل رئيساً للبلاد

( نزولاً عند رغبة الشعب وإستجابة لرجاءات البعض وحقناً للدماء قررتُ أن أتنحى من منصب رئيس المجلس الانتقالي )



تبيان توفيق الماحي أكد