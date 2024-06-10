السنغال تعمق جراح موريتانيا بعد السودان

خسر المنتخب الموريتاني، بهدف دون رد، أمام ضيفه السنغالي، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب شيخا ولد بيديا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع حبيب ديالو لاعب منتخب السنغال، في الدقيقة 27.

الخسارة أوقفت رصيد المنتخب الموريتاني عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

فيما ارتفع رصيد منتخب السنغال إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، انتظارا لنتيجة مباراة السودان وجنوب السودان.

ويمتلك منتخب السودان 7 نقاط في وصافة المجموعة، قبل لقاء الثلاثاء أمام جنوب السودان.

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